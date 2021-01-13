Раймонд Паулс из-за возраста не сможет больше приезжать с концертами в РФ

Самый популярный советский композитор Раймонд Паулс признался, что, видимо, больше никогда не приедет в Россию из-за своего возраста.

Вчера маэстро исполнилось 85 лет. Его поздравили многие музыканты и общественные деятели. Паулс не стал устраивать большого праздничного вечера в день юбилея из-за пандемии коронавируса, так как в Латвии запрещены массовые мероприятия.

Однако Паулс пообещал поклонникам записать небольшой студийный концерт, который, как ожидается, будет показан по латвийскому телевидению. Композитор, как сообщают СМИ, не оставляет надежд встретиться со зрителями в живую. Но это будет возможно только при благоприятной эпидемиологической ситуации летом. Паулс надеется выступить тогда в Концертном зале "Дзинтари" в Юрмале.