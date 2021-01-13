В этом году в Москву и вообще в Россию впервые придет ресторанный гид Michelin. Как рассказал "РГ" глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, это поможет привлечь в нашу страну настоящих туристов-гастрономов - поклонников изысканной кухни.

Гид Michelin - самый влиятельный ресторанный рейтинг во всем мире. Это журнал-путеводитель, который издавался с конца XIX века. Первоначально в нем просто рассказывалось о разных придорожных заведениях для путешественников, отсюда и бренд производителя шин. Но с годами гид Michelin превратился в главный ориентир для поклонников деликатесов по всему миру.

Например, после Второй мировой войны именно рестораны благодаря Michelin стали одним из стимулов для восстановления туризма для той же Франции. И в дальнейшем этот путеводитель давал рост турпотока многим странам Европы.

Издатели гида ранжируют рестораны по 200 позициям, объяснил Игорь Бухаров. Причем авторитет этих оценок настолько весом, что правительства сами готовы платить, чтобы представители Michelin приехали в их города, а потом дали бы заведениям от одной до трех звезд. Именно на них ориентируются самые состоятельные туристы, выбирая города в том числе и по гастрономическим предпочтениям.

Международный директор Michelin Guides Гвендаль Пулленек уже составил себе представление о кулинарном потенциале Москвы. "Мы с удовольствием окунемся в особую атмосферу древней столицы, - заявил Гвендаль Пулленек на сайте своего издания. - Здесь широкий спектр ресторанов: представлены и русская, и все мировые кухни". Эксперты Michelin уже выявили самую необычную для иностранцев еду в России - бородинский хлеб, рассольник, борщ, сметану и непривычный для французского слуха и языка бефстроганов. Представители Michelin рассказали, что начнут оценивать московские заведения с этого года. Когда именно - тайна. Как и детальные критерии ранжирования ресторанов. Сотрудники ресторанного гида всегда приходят на ужин инкогнито, как "тайные покупатели". Заказывают деликатесные яства, а потом следят за обслуживанием. Выставляют баллы по одной, известной только им шкале. Вместе с тем она достаточно объективна. Мировая практика Michelin показывает, что интересуют профессиональных гостей четыре основные позиции, продолжает Игорь Бухаров, - кухня, винная карта, качество обслуживания и атмосфера ресторана.

Эксперты Michelin уже выявили самую необычную для иностранцев еду в России

"Приход к нам гида Michelin - это отличный способ сделать Москву одной из кулинарных столиц мира, - полагает Игорь Бухаров. - Пример Сингапура показывает, что после включения в ресторанный гид турпоток действительно значительно вырос". Власти Москвы также возлагают большие надежды на эффект от Michelin. Мэр Сергей Собянин уверен, что гид сработает на перспективу: когда кончится пандемия, в Москве возобновятся кулинарные фестивали, да и для самих столичных рестораторов попадание в престижный международный рейтинг станет несомненным преимуществом. Особенно когда будет внедрена система электронных виз и поездка в российскую столицу станет гораздо проще для миллионов европейцев.