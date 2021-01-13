МЧС Москвы предупредило о сильной метели и ветре

Столичное управление МЧС из-за предстоящей непогоды разослало экстренное предупреждение.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 21.00 13 января синоптики прогнозируют в Москве снег, местами сильный, метель, гололедицу и усиление ветра до 12-17 м/с. Аналогичные погодные условия ожидаются и в Московской области. Предположительно, непогода задержится в столичном регионе до утра 14 января.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать внезапных обгонов и перестроений. Пешеходам же советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.