Москвичей научат писать мемуары

Для москвичей старшего возраста откроется первый общегородской онлайн-клуб мемуаристики "Линия жизни". Его создали Главархив Москвы и столичный департамент труда и социальной защиты населения.

Как рассказали в пресс-службе Главархива, идею подсказали сами жители Москвы. Занятия начнутся с 21 января в онлайн-формате, вести их будут специалисты Главархива. Участники встреч узнают о том, как приступить к написанию мемуаров, как рассказать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни. С согласия авторов работы примут на вечное хранение в Главархив Москвы. Мемуары будут использовать в разных социально значимых проектах, на выставках, в публикациях.

Как сообщает портал мэра Москвы, записаться на первое занятие можно по телефону городского клубного пространства "Мой социальный центр" +7 (499) 138-00-01.