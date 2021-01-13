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13.01.2021 22:46
Рубрика: Экономика

Меры приняты

На какую помощь Москвы могут рассчитывать предприниматели?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 5(8356)
Столичные власти в этом году не только сохранят меры поддержки малых и средних предпринимателей, которые действовали до пандемии, но и продлят многие формы помощи, внедренные в рамках борьбы с коронакризисом. Как и в прошлом году, бизнесмены могут рассчитывать, как минимум, на 14 видов субсидий, льготные кредиты, скидки на аренду помещений и многое другое. Корреспондент "РГ" узнал подробности.
Секрет востребованности антикризисных мер прост - их разрабатывали вместе с бизнесменами. Фото: Сергей Куксин/ РГ Секрет востребованности антикризисных мер прост - их разрабатывали вместе с бизнесменами. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Секрет востребованности антикризисных мер прост - их разрабатывали вместе с бизнесменами. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Напомню, за прошлый год московская мэрия приняла сразу пять пакетов мер поддержки бизнеса. Первый утвердили еще 24 марта, когда пандемия только начиналась, а потом внедрялись все новые формы помощи, что позволило многим предприятиям сохранить рабочие места и зарплаты на прежнем уровне. Суть последнего, пятого, пакета в том, что часть антикризисных мер прошлого года продолжит действовать и в 2021-м. Это касается, к примеру, программы "14 субсидий". Она позволяет бизнесу в самых разных отраслях получить деньги на приобретение и лизинг оборудования, оплату коммунальных счетов, продвижение в сервисах доставки еды, обучение персонала и многое другое. Гостиницы, в частности, могут с помощью субсидий покрыть расходы на коммуналку, проценты по кредитам и покупку оборудования. Максимальный размер компенсации для них - 10 миллионов рублей.

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Могут предприниматели в этом году рассчитывать на льготные кредиты - город частично субсидирует по ним ставку. Так, по взятым до 15 апреля прошлого года кредитам льготная ставка составит 6%, а по более поздним займам - 8%. О востребованности этого вида поддержки хорошо говорят цифры - в прошлом году льготные кредиты получили более 10 тысяч малых и средних компаний на сумму более 87 миллиардов рублей. В них работают 70 тысяч человек. В мэрии считают, что в этом году спрос на займы с субсидированной ставкой будет не ниже. Пока программу продлили до 1 июля.

Шаги столицы по спасению бизнеса положительно оценили не только предприниматели, но и экономисты

Кстати, сделанные в Москве шаги по спасению бизнеса положительно оценили не только сами предприниматели, но экономисты и другие эксперты. Их вместе с бизнесменами опросил исследовательский холдинг "Ромир". Большинство экспертов признали, что в столице легко открыть бизнес и создана хорошая инфраструктура для обучения и поддержки предпринимателей. Причем столичными мерами поддержки воспользовались 45% опрошенных.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов говорит, что секрет востребованности антикризисных мер прост - их разрабатывали вместе с бизнесменами. "Пять пакетов мер поддержки экономики стали дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволили бизнесу сократить расходы, что сейчас особенно важно. На конец 2020 года мерами поддержки московского правительства воспользовались свыше 51 тысячи организаций, объем фактически оказанной поддержки составил 35,5 миллиарда рублей", - отметил заммэра.

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