На МКАД появится новая развязка

Столичные власти согласовали проект реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей, сообщает агентство "Москва".

Как отмечает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на развязке появятся боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД и на пересечении с улицей Подольских Курсантов. Также реконструкция затронет несколько съездов, в том числе с трассы М4 "Дон" на кольцевую магистраль.

В рамках реконструкции возведут семь путепроводов и один тоннель. Реконструкция развязки призвана улучшить транспортную ситуацию на юге мегаполиса.

Ранее "РГ" сообщала, что помимо этой развязки на МКАД будут реконструированы и другие съезды: на Алтуфьевском и Осташковском шоссе и в Капотне.