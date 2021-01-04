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04.01.2021 11:54
Рубрика: Дороги

Власти Москвы озвучили планы по реконструкции МКАД

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Реконструкция МКАД продолжается: сейчас в работе находятся четыре объекта, рассказали в пресс-службе столичного стройкомплекса.

В частности, работы уже начались на развязках кольца с Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Проект развязки с выездом на улицы Верхние поля и Капотня одобрен Москомэкспертизой. Эту обязательную процедуру сейчас проходит проект развязки с Липецкой улицей.

Как заявили в пресс-службе стройкомплекса, в ближайшие годы внимание в дорожном строительстве сконцентрировано на завершении строительства хордовой системы.

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#дороги