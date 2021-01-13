Новости

На юге России все военные летчики привиты вакциной "Спутник-V" 11:17
Народный художник СССР Евгения Гатилова скончалась в Москве 11:16
Завершилась рождественская акция православной службы "Милосердие" 11:12
Британцев шокировали продуктовые наборы для малоимущих школьников 11:12
Первый энергоблок БелАЭС выведен на проектную мощность 11:08
Оперштаб: Еще 6870 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Названа причина опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" 11:04
Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус 10:57
Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне 10:48
В Госдуме призвали принять меры в связи с пожарами в домах престарелых 10:42
У главного тренера "Локомотива" Николича умер отец 10:35
В многоэтажке Красноярска сорвался лифт 10:33
МИД РФ: Москва не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2" 10:29
Диагностические устройства московских больниц объединили в цифровую сеть 10:26
Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге 10:15
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку 10:12
На Урал пришли аномальные 40-градусные морозы 10:10
Названы лучшие для карьеры города России 10:04
Реактивный ударный дрон совершил первый полет в Китае 10:04
Число отравившихся в Буйнакске детей возросло до 71 10:00
Раймонд Паулс из-за возраста не сможет больше приезжать с концертами в РФ 09:52
Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу в РФ 09:49
В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за снегопада 09:47
Почему жители итальянского острова не заражаются коронавирусом 09:46
Палата представителей приняла резолюцию с призывом отстранить Трампа от власти 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 10:04
Рубрика: Экономика

Названы лучшие для карьеры города России

Текст: Сергей Жуков

Москва возглавила список городов России, где лучше всего строить карьеру. Об этом со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" сообщает РБК.

Какие полезные для карьеры онлайн-курсы могут пройти москвичи

Столицу лучшей в плане карьерных перспектив назвали 59% респондентов. На второе место россияне поставили Санкт-Петербург - этот город упомянули 32% опрошенных. Далее идут Краснодар, Сочи и Екатеринбург. В десятке также оказались Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Самара.

В опросе приняли участие 3500 человек старше 18 лет из всех регионов страны.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край Краснодар УрФО Свердловская область Екатеринбург ПФО Татарстан Казань Тесты и опросы

Главное сегодня

Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностью
YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей