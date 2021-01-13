Названы лучшие для карьеры города России

Москва возглавила список городов России, где лучше всего строить карьеру. Об этом со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" сообщает РБК.

Столицу лучшей в плане карьерных перспектив назвали 59% респондентов. На второе место россияне поставили Санкт-Петербург - этот город упомянули 32% опрошенных. Далее идут Краснодар, Сочи и Екатеринбург. В десятке также оказались Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Самара.

В опросе приняли участие 3500 человек старше 18 лет из всех регионов страны.