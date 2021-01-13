Пик похолодания в столице придется на воскресенье

Метеорологи уточнили прогноз прихода пика холода в столицу: по новым данным, морозы не уйдут из столичного региона к выходным, а, напротив, усилятся. В воскресенье температура воздуха в Москве может опуститься до - 24, что будет на 10 градусов ниже нормы. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

- В четверг ожидаем снегопад из-за вторжения арктического циклона, выпасть сможет до 5-7 см осадков, - сказала Позднякова. - Затем влияние циклона усилится. Температура воздуха будет низкой, а пик похолодания придется на воскресенье, а в ночные часы похолодает до -24. Днем не выше -15...-18.

Однако синоптики не исключают, что к Крещению все же потеплеет. Температурный фон составит от -10 до -16 градусов.