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13.01.2021 15:28
Рубрика: Власть

Собянин проверил готовность московской энергосистемы к сильным морозам

Текст: Любовь Проценко
Как столичная энергосистема подготовилась к холодам, проверил мэр Сергей Собянин, посетив ТЭЦ-12 ПАО "Мосэнерго" на Бережковской набережной.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Вашей ТЭЦ в этом году 80 лет исполняется, - поздравил глава города коллектив ТЭЦ-12 с приближающимся юбилеем предприятия. - Введена она в 1941 году, накануне войны, и с тех пор несет важную функцию - службу городу и москвичам. Очень хорошо, что за последние годы прошла очень серьезная модернизация станции, запущен новый парогазовый энергоблок, запущена сухая градирня, первая в Москве система шумоподавления".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Собянин напомнил, что за прошедшее время мощность станции повысилась: "Это очень хорошо, потому что вы обеспечиваете значительную часть города - около 700 тысяч жителей".

По словам управляющего директора "Мосэнерго" Александра Бутко, системы предприятия готовы к прохождению периода низких температур: "Система Мосэнерго работает в штатном режиме, никаких проблем: ни к основному оборудованию, ни к вспомогательному. Резервы мощности, тепловой, практически 50%. Так что мы готовы к прохождению сильных морозов и вообще зимы как таковой".

В свою очередь заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков доложил, что системы Мосводоканала, Мосгаза находятся в режиме повышенной готовности. "Резервы есть и по газу - порядка 30%, - сказал он. - По воде - примерно в половину есть резервы. Система жилищно-коммунального хозяйства - ГБУ "Жилищник", "Автомобильные дороги" - тоже приведена в готовность к тому, чтобы работать в условиях". Кроме того, в городе сформировано около 1,5 тыс. аварийных бригад.

"Особое внимание мы уделили территории Троицкого и Новомосковского округов, когда за каждой трансформаторной подстанцией закреплены генераторы, - отметил глава комплекса ЖКХ и благоустройства. - Теплоносители уже работают на температуру минус 20-25 градусов".

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По его словам, коммунальные службы города готовы к тому, чтобы утилизировать снег в приближающийся снегопад.

На особо опасных участках дорог и на остановки общественного транспорта, ТПУ и других социальных местах установлено 5 тыс. 682 контейнера с аварийным запасом противогололедных материалов.

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