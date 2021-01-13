Собянин вручил премию Москвы первому заместителю главного редактора "РГ"

Никакая пандемия не способна отменить профессиональный праздник российских журналистов - День печати. Поздравил с ним сегодня представителей столичных СМИ мэр Москвы Сергей Собянин и уже по традиции вручил лучшим премии города Москвы.

Проходила встреча с лауреатами тоже как всегда - в Белом зале мэрии на Тверской. Единственная поправка на коронавирус - выпить по бокалу шампанского с главой города свежеиспечённым лауреатам не удалось - Собянин не только мэр, но и руководитель рабочей группы правительства России по борьбе с этой пандемией, так что санитарно- эпидемиологические правила ему ли не знать?

Обращаясь к награжденным, Собянин сказал: "Москва - очень комфортный город для журналистики, где всегда о чем есть писать, скука для журналистов - самое плохое, что можно придумать. Но этот год выдался особенным. Мировая трагедия разворачивается у нас на глазах. Мы прошли все стадии этой трагедии. Мы были на строительстве новых клиник, больниц, были в красных зонах. Мы переживали и порой сами были пациентами. Но, несмотря на тяжелейшую ситуацию, в городе сохранилась мирная повестка. Город продолжал жить полноценной жизнью. Огромное спасибо в вашем лице всему журналистскому сообществу, вы каждый день были на передовой и выстояли в трудной борьбе. Это героический труд, огромное спасибо от имени москвичей".

Эти слова были напрямую были обращены и к лауреату "Российской газеты" - нашему коллеге первому заместителю главного редактора "Российской газеты" Михаилу Чканикову. Именно он возглавил в прошлом году в редакции такое важное направление как освещение борьбы с пандемией. В этом смысле опыт Москвы оказался очень нужен всей стране. Поэтому московские сводки о ситуации с заболевамостью, диалоги с врачами столицы, репортажи из "красных зон" встречались читателями как самая горячая информация.

Мы поздравляем Михаила. Все это время он болел за интересы читателей "Российской газеты", за то, чтобы каждая строка на сайте и в газете помогала всем нам победить эту заразу.

Всего лауреатами премии Москвы за 2020 год стали 22 человека. Среди них руководитель службы информационного агентства "Москва Медиа" Александр Воронченко, замглавного редактора газеты "Аргументы и Факты" Дарья Буравчикова и другие. Кроме того, за большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю работу по освещению жизни города Почетной грамотой правительства столицы награждена региональная общественная организация "Союз журналистов Москвы". Грамота вручена председателю Союза, главному редактору газеты "Московский комсомолец " Павлу Гусеву.