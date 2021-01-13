Столицу накроет сильный снегопад

В столице объявили о "желтом" уровне погодной опасности из-за сильного снегопада. В городе может выпасть более 20 процентов месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр России.

Начнутся метель и сильный снегопад ближе к вечеру среды. Поэтому повышенный уровень опасности будет действовать в регионе с 21:00 13 января до 11:00 14 января. Ожидается до 5-9 см снега, что может привести к коллапсу на дорогах, снежным заносам, гололедице.

Напомним, что до вечера среды уже действует предупреждение из-за сильного ветра, а до 11:00 15 января - из-за гололедицы.