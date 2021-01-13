В торговых сетях столичного региона появятся специальные полки с брендом "Сделано в Подмосковье". На них будет размещаться продукция только подмосковного производства, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

"В декабре начали разработку концепции. Идея в том, чтобы объединить местных производителей и разместить их на полках сетей под единым брендом", - заявил он. В регионе, к слову, уже есть успешные проекты продвижения фермерской продукции. К примеру, павильоны "Фермер Подмосковья" или социальные ярмарки "Ценопад", где небольшие производители арендуют торговые места со значительной скидкой - в обмен на обязательство не задирать цены.

Покупатели давно "распробовали" такой формат товарно-денежных отношений и с удовольствием посещают эти торговые площадки. Но ярмарки работают лишь по выходным, а ближайший павильон может находиться в нескольких автобусных остановках от дома. А чтобы в любой момент забежать в ближайший сетевой магазин и купить там, к примеру, фермерский подмосковный хлеб - так не получится. Сети мелких торговцев по-прежнему не очень жалуют.

"Денег у людей в этом году стало меньше, объемы торговли падают. Соответственно, возрастает конкуренция среди наших поставщиков", - объяснили "РГ" нежелание работать с малыми предприятиями в одной из крупных торговых сетей. Конечно, сетевикам проще принять десять фур молока у одного производителя, чем по одной фуре - у десяти. Меньше возни с накладными, к тому же при крупных партиях всегда легче оформить возврат нераспроданного товара. Но ведь объем сельхозпроизводства продолжает расти, в том числе и в Подмосковье. По словам Воскресенского, в пандемийном 2020 году областные аграрии прибавили в производстве молока, мяса скота и птицы, товарной рыбы, овощей и зерна - его вообще собрали больше почти на 30 процентов. Все это нужно где-то реализовывать.

Можно наращивать экспорт, чем подмосковные производители активно и занимаются. "По итогам прошлого года мы по объему экспорта сельхозпродукции впервые перешагнули планку в 1 миллиард долларов. В этом году попробуем вырасти еще на 10 процентов", - говорит Воскресенский. Но ведь до смешного доходит. Есть, например, в Орехово-Зуевском округе области небольшое сырное производство "Альдини", чья горгонзола на всероссийском гастрономическом сырном фестивале дважды признавалась лучшим сыром страны. Но чтобы найти эту горгонзолу за пределами округа, нужно побегать. Зато вкус ее хорошо знают за рубежом, куда производитель отправляет товар на экспорт. С экспортом за границу у фермерских хозяйств иной раз получается проще, чем с выходом в сети.

В пандемийном 2020 году аграрии Подмосковья прибавили в производстве молока, мяса и рыбы, овощей и зерна. Все это нужно где-то продавать

Но если оформить выход в торговые сети отдельным проектом, дело пойдет быстрее, уверены власти. Правда, кастинг на участие в этом проекте будет довольно жесткий. Под марку "Сделано в Подмосковье" смогут попасть фермеры, которые не просто работают на территории Московской области, но и используют для производства местное сырье. Ну и итоговый их продукт должен отвечать определенным стандартам качества - в частности, не содержать пестицидов и ГМО.

Реализовать проект Сергей Воскресенский пообещал уже в этом году.