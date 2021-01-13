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13.01.2021 12:59
Рубрика: Общество

Живая сосна и перчатки: что забывали пассажиры подмосковных автобусов

Текст: Сергей Жуков

В минувшем году пассажиры забыли в подмосковных автобусах, на автостанциях и автовокзалах более четырех тысяч личных вещей. Об этом сообщает пресс-служба "Мострансавто".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В основном жители и гости Подмосковья оставляли транспортные, банковские и социальные карты, сумки, документы, ключи. В зимнее время к этому набору добавились теплые вещи: шарфы, шапки, варежки и перчатки. Рассеяннее всего пассажиры оказались в декабре - на этот месяц пришлось больше 600 найденных предметов. В их числе - живая сосна и книга "Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве".

В новогодние же праздники пассажиры общественного транспорта часто оставляли пакеты с продуктами и подарочные наборы.

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