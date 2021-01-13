"Аэрофлот" остановил продажу льготных дальневосточных билетов

"Аэрофлот" заявил о приостановлении с 13 января бронирования билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа.

Причиной названо достижение выделенного лимита государственных субсидий на данные перевозки.

Но компания сообщила: все подтвержденные, но не оплаченные к моменту закрытия продажи 13 января 11:00 Московского времени бронирования будут оформлены по субсидируемому тарифу в соответствии с правилами "Аэрофлота". А в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов будет возобновлена.