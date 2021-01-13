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13.01.2021 04:04
Рубрика: Власть

На Камчатке атомные подлодки оказались блокированы льдом

Текст: Анна Бондаренко

На Камчатке из-за сильных морозов, которые держатся уже неделю, замерз лед в пункте базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. На помощь пришли ледоколы, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа ТОФ.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Массивы льда толщиной более 60 сантиметров заблокировали возможность судоходства в акватории. Ледокол и буксиры отряда вспомогательных судов ТОФ войск и сил на Северо-востоке России обкололи лед на площади более 40 квадратных километров в Авачинской бухте, в том числе в районе линии мысов Скалистый - Безымянный.

Как отмечает ТОФ, чтобы обеспечить безопасную навигацию, в случае необходимости до конца зимы суда вспомогательного флота сделают более 100 выходов.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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