На Камчатке завели дело после гибели человека на водопаде

Уголовное дело возбуждено на Камчатке после обрушения льдины на водопаде Вилючинский и гибели человека. Оно расследуется по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

7 января десять туристов отправились к подножью замерзшего водопада. Они стояли в восьми - десяти метрах от ледяных уступов. Около двух часов дня верхняя ледяная часть отслоилась и упала на нижнюю, после чего осколки льда полетели на стоявших внизу людей

"В результате полученных травм погиб мужчина (1980 года рождения), различные телесные повреждения получили мужчина (1969 года рождения), женщина (1965 года рождения) и мальчик (2010 года рождения)", - сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Следователи опросили пострадавших и очевидцев. Выясняются причины падения верхней ледяной части водопада, а также была ли возможность предотвращения произошедшего со стороны сотрудников туркомпаний.