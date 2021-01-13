Перенесших COVID-19 жителей Приморья пригласили стать донорами плазмы

Приморцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут стать донорами антиковидной плазмы. Ее заготовку начала Краевая станция переливания крови, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Добровольцами могут стать только повторные активные доноры, то есть люди, которые уже были донорами крови, переболевшие COVID-19 в легкой форме. С моменты их выздоровления должно пройти не меньше 14 дней. Заготовка плазмы проводится на безвозмездной основе.

Как рассказала главный врач Краевой станции переливании крови Ольга Горева, доноров будут отбирать по результатам тестирования методом ИФА на наличие иммуноглобулинов класса G к COVID-19. Процедура плазмафереза длится не более получаса.

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 233 новых случая COVID-19. Общее количество людей, кому был поставлен диагноз, - 32312, из них выздоровели 23740 человек. В региональном Минздраве говорят о некой стабилизации ситуации - в последние недели количество выявляемых новых случаев колеблется в пределах 230-235.