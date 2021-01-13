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13.01.2021 07:03
Рубрика: Общество

Перенесших COVID-19 жителей Приморья пригласили стать донорами плазмы

Текст: Анна Бондаренко

Приморцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут стать донорами антиковидной плазмы. Ее заготовку начала Краевая станция переливания крови, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Добровольцами могут стать только повторные активные доноры, то есть люди, которые уже были донорами крови, переболевшие COVID-19 в легкой форме. С моменты их выздоровления должно пройти не меньше 14 дней. Заготовка плазмы проводится на безвозмездной основе.

Фото: Евгений Козырев / РГ
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Как рассказала главный врач Краевой станции переливании крови Ольга Горева, доноров будут отбирать по результатам тестирования методом ИФА на наличие иммуноглобулинов класса G к COVID-19. Процедура плазмафереза длится не более получаса.

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 233 новых случая COVID-19. Общее количество людей, кому был поставлен диагноз, - 32312, из них выздоровели 23740 человек. В региональном Минздраве говорят о некой стабилизации ситуации - в последние недели количество выявляемых новых случаев колеблется в пределах 230-235.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край COVID-19. Мы справимся!

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