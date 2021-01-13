При пожаре в многоэтажке в Хабаровске погибли пять человек

Серьезное возгорание ликвидировали пожарные Хабаровска в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. В пожаре погибли пять человек, включая двоих детей, по всей видимости, целая семья, передает ТАСС.

"Пожар ликвидирован около 05:00 по местному времени (22:00 мск), его площадь составила 10 кв. метров", - сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

По данным пресс-службы, эвакуация дома не проводилась. возгорание тушили 30 человек с использованием 11 единиц техники.

Причины пожара неизвестны, предположительно речь идет о неосторожном обращении с огнем.