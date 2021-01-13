Россияне в январе смогут увидеть самую сложную для наблюдений планету

Жители регионов России в конце января смогут увидеть самую сложную для наблюдений планету - Меркурий. Он находится близко к солнцу и теряется в его лучах, однако к 20-м числам Меркурий достигнет внешней точки своей орбиты, пишет портал N+1.

Планету можно будет увидеть над западным горизонтом примерно через 40 минут после захода Солнца. В это время Меркурий станет как минимум в пять раз ярче звезды Фомальгаут, которую можно увидеть в том же направлении. При хороших атмосферных условиях его можно будет заметить без оптических приборов.

Кроме того, в начале 2021 года есть возможность увидеть Марс в том виде, в котором он обычно интересен наблюдателям. К концу января планета начнет удаляться от Земли и видимый размер ее диска уменьшится. Увидеть Марс можно над юго-восточным горизонтом после захода Солнца, в середине ночи - на юге и юго-западе. Красная планета перемещается на фоне звезд созвездий Рыб и Овна, а 19, 20 и 21 января будет рядом с Луной.

Еще один пункт наблюдений - Большая туманность Ориона. Чтобы найти ее, надо ориентироваться на "меч", висящий на поясе из трех ярких звезд в созвездии Ориона. Пояс Ориона поможет найти самую яркую звезду неба - Сириус.