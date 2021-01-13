В Бурятии госпитализировали 13-летнюю девочку весом 14 килограммов

В Детскую республиканскую клиническую больницу Бурятии поступила 13-летняя девочка в крайне истощенном состоянии. На момент госпитализации она весила всего 14 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).

Следователи установили, что ребенок живет в одном из сел Заиграевского района вместе с матерью. У женщины - трое детей, при этом семья ранее на учете в органах опеки и полиции не стояла. Она утверждает, что истощение девочки связано с общим заболеванием, связанным с родовой травмой.

"Однако за должным лечением для дочери женщина не обращалась, пока состояние ребенка не усугубилось", - сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

Для выяснения точной причины состояния ребенка будет назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам действиям (бездействию) матери будет дана правовая оценка.