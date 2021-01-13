В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за снегопада

МЧС по Приморскому краю передало экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении на 15-16 января. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Смещающийся циклон принесет сильный снег с количеством от 10 до 18 миллиметров за 12 часов в южные районы Приморья. В прибрежных районах местами прогнозируются метель ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, фронтальная зона над акваторией Желтого моря создаст условия для возникновения там перспективного циклона, который затем перевалит Корейский полуостров, выйдет к 15 января на меридиан Владивостока и направится вдоль побережья Приморья к проливу Лаперуза.

Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники.