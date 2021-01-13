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13.01.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

В Ижевске бывшего полицейского осудили за продажу данных об умерших

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске бывшего полицейского осудили за передачу данных об умерших. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртии.

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Помощник дежурного дежурной части рассказывал о фактах смерти и адресах нахождения тел умерших ритуальным агентствам и систематически получал за это деньги.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России "Получение взятки за незаконные действия".

Экс-полицейский свою вину признал, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, штрафом в 152 тысячи рублей и лишением права два года занимать должности на госслужбе.

В пресс-службе МВД по Удмуртии уточнили, что данный факт выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике совместно с управлением ФСБ России по региону.

- Сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сказали в ведомстве.

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