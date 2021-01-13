В Прикамье четыре тысячи человек остались без тепла

Новости

Бюджет на дорожное строительство в 2020 году исполнен на 99% 17:12
Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава" 17:06
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 17:02
Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян 16:59
До конца года 100 госуслуг переведут в электронный формат 16:56
В МИД РФ ответили на требование Варшавы вернуть обломки самолета Качиньского 16:55
Валерий Вечорко назвал главный эффект масштабной вакцинации от COVID-19 16:43
РАН порекомендовала отложить создание ракеты "Енисей" для полета на Луну 16:28
Лиам Нисон готов вернуться к "Звездным войнам" 16:15
ВЦИОМ рассказал о настроениях россиян на старте политического сезона 16:13
Путин: Плановые проверки бизнеса должны быть минимальными 15:57
Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом 15:47
Автор "Нормальных людей" Салли Руни выпустит новый роман осенью 15:46
TikTok вводит новые ограничения для подростков 15:44
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе 15:44
Сергей Нарышкин поздравил журналистов с Днем печати 15:43
Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу 15:30
В Москве скончалась известная художница Лидия Виноградова 15:18
Французский баскетболист и его девушка стали звездами TikTok 15:14
Вышел трейлер фантастической драмы с Сальмой Хаейк "Блаженство" 15:14
Ученый рассказал о быстрых мутациях вируса COVID-2019 15:00
Российского тревел-блогера задержали в Южном Судане 14:56
Россияне в январе смогут увидеть самую сложную для наблюдений планету 14:50
В Чили объяснили, почему запрет на живую музыку в барах остановит COVID-19 14:46
МЧС Москвы предупредило о сильной метели и ветре 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 16:12
Рубрика: Происшествия

В Прикамье четыре тысячи человек остались без тепла

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

В Красновишерске Пермского края из-за неисправных котельных снизилась температура в домах, жителям выдают обогреватели и тепловые пушки. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани продлили режим повышенной готовности

После наступления холодов в Красновишерске две местные котельные оказались не в состоянии поддерживать нужный температурный режим в жилых домах и на социально значимых объектах. В домах, где понижена температура, проживает порядка 4,5 тысячи человек.

Как местные, так и краевые власти принимают срочные меры к исправлению ситуации. В Красновишерск доставляют нужное оборудование и скоро начнут его монтировать. По мнению чиновников, одна котельная заработает в полную силу уже 15 января, вторая через две недели.

Ситуацию в холодном городе взяла на контроль прокуратура.

Между тем

В ближайшие дни в Прикамье ожидаются морозы до минус сорока градусов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Перезимовать

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни