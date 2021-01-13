В Прикамье четыре тысячи человек остались без тепла

В Красновишерске Пермского края из-за неисправных котельных снизилась температура в домах, жителям выдают обогреватели и тепловые пушки. Об этом сообщили в администрации губернатора.

После наступления холодов в Красновишерске две местные котельные оказались не в состоянии поддерживать нужный температурный режим в жилых домах и на социально значимых объектах. В домах, где понижена температура, проживает порядка 4,5 тысячи человек.

Как местные, так и краевые власти принимают срочные меры к исправлению ситуации. В Красновишерск доставляют нужное оборудование и скоро начнут его монтировать. По мнению чиновников, одна котельная заработает в полную силу уже 15 января, вторая через две недели.

Ситуацию в холодном городе взяла на контроль прокуратура.

Между тем

В ближайшие дни в Прикамье ожидаются морозы до минус сорока градусов.