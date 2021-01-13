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13.01.2021 13:15
Рубрика: Происшествия

В Татарстане двое детей пострадали из-за аномального мороза

Текст: Олег Корякин (Казань)

В селе Куркуль Алексеевского района Татарстана 13 января получили обморожение годовалый мальчик и его четырехлетняя сестра. Именно в эту ночь в республику из-за ультраполярного вторжения аномальных холодов пришли 30-градусные морозы.

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Мальчика с тяжелыми травами доставили в Казань в Детскую республиканскую клиническую больницу, а девочка в состоянии средней тяжести находится в Алексеевской центральной больнице.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, сейчас в надзорном ведомстве выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что семья пострадавших детей на профилактическом учете не состояла.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Аномальные морозы в России

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