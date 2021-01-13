В Татарстане двое детей пострадали из-за аномального мороза

В селе Куркуль Алексеевского района Татарстана 13 января получили обморожение годовалый мальчик и его четырехлетняя сестра. Именно в эту ночь в республику из-за ультраполярного вторжения аномальных холодов пришли 30-градусные морозы.

Мальчика с тяжелыми травами доставили в Казань в Детскую республиканскую клиническую больницу, а девочка в состоянии средней тяжести находится в Алексеевской центральной больнице.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, сейчас в надзорном ведомстве выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что семья пострадавших детей на профилактическом учете не состояла.