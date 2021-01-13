В многоэтажке Красноярска сорвался лифт

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту падения лифта в одной из многоэтажек краевого центра по заявлению жителей. Об этом представитель ведомства сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в доме №26 по улице Петра Подзолкова и попал в объективы камер наблюдения.

На кадрах видно, как в кабину заходят сначала женщина с ребенком, а затем еще две девушки. При движении лифт начинает трясти, пассажиры судорожно нажимают кнопки остановки и связи с диспетчером. Спустя несколько секунд движение прекращается, двери открываются, и пассажиры, еще не вполне осознавшие произошедшее, выходят на площадку.

Жители дома предполагают, что сработали уловители. Они обратились в прокуратуру с требованием проверить работу остальных лифтов в микрорайоне. "Второй такой полет может окончиться трагически", - написали они.