В Сибири мать и пятеро детей попали в реанимацию после пожара

Ночью в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области произошел пожар в доме многодетной семьи. Как сообщили "РГ" в региональном минздраве, в результате пострадали женщина и пятеро детей, все они в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

По данным областного ГУ МЧС, о возгорании в 03.08 по местному времени сообщили соседи. Они помогли эвакуироваться матери с детьми еще до приезда пожарных, благодаря чему обошлось без жертв. У пострадавших диагностировано сильное отравление угарным газом.

Сотрудники МЧС локализовали открытое горение в течение двух минут. Несмотря на то, что огонь полыхал только на веранде, едким дымом был заполнен весь дом. Полная ликвидация пожара заняла около часа, но большую часть строения удалось сохранить.

- Многодетная мать проснулась от плача ребенка. Почувствовав запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. С их помощью через оконный проем она эвакуировала в безопасное место всех пятерых детей, младшему из которых всего четыре года.

По поручению губернатора Андрея Травникова в районную ЦРБ направлена бригада врачей из областного центра. В случае острой необходимости пострадавших эвакуируют в Новосибирскую областную клиническую больницу.

Глава региона распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Региональное министерство ЖКХ и энергетики, а также министерство труда и социального развития во взаимодействии с другими профильными службами должны будут детально разобраться в обстоятельствах произошедшего и оценить условия, в которых проживает многодетная семья, с точки зрения пожарной безопасности.

По основной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического удлинителя на отапливаемой веранде. Общая площадь пожара составила около десяти квадратных метров, в тушении участвовали 15 спасателей.