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13.01.2021 13:48
Рубрика: Происшествия

В Сибири возбудили дело о жестоком обращении с подростком-инвалидом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирской области возбудили уголовное дело о жестоком обращении с подростком в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, в учреждении мальчик получил травмы и истощение организма.
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Дело возбуждено по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Подросток находился в интернате около года, мама забрала его домой в последние дни декабря. О том, в каком состоянии он был, в соцсетях рассказала родственница женщины, по словам которой пострадавшего привязывали к кровати и били.

Перелом двух пальцев, носа, скол зуба, множественные гематомы и пролежни - это лишь самые заметные повреждения на теле мальчика. Кроме того, налицо признаки серьезного истощения. По возращении домой он не мог съесть даже минимальное количество бульона: "кожа и кости" - описала подростка автор поста, заверив, что до отправки в интернат парень отличался упитанным телосложением.

По словам родственницы пострадавшего подростка, в интернате в течение всего года пребывания там мальчика исправно отвечали на звонки, говорили, что с ним все хорошо. Обещали обучать и развивать. А вот свидания были запрещены из-за пандемии COVID-19.

Однако в комментариях к получившей распространение информации пользователи соцсетей уверяют, что с детьми в доме-интернате обращаются хорошо, воспитанники живут в комфортных условиях.

Уголовное дело стало результатом доследственной проверки. Проверку провели и в областном министерстве труда и социального развития региона. Специалисты ведомства опросили сотрудников, изучили документацию, состояние материальной базы и данные системы видеонаблюдения.

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- При передаче ребенка матери 29.12.2020 она была подробно проинформирована о проведенных с ним профилактических мероприятиях и их результате, состоянии его здоровья на момент передачи. Претензий мама не имела, что подтверждается записями в "Журнале осмотра детей при передаче родителям", - заявили в правительстве региона.

В ситуации разбирается и областная прокуратура. Там намерены дать оценку соблюдению прав несовершеннолетнего и исполнению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья ребенка не только на уровне интерната, но и в органах опеки и попечительства Тогучинского района.

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