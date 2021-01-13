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13.01.2021 10:48

"Россети Северный Кавказ" восстановили энергоснабжение в районах Дагестана

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" накануне в 16.15 восстановили энергоснабжение жителей части Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского и Буйнакского районов, которые из-за непогоды остались без света.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

При этом к 14.00 энергетики сумели возобновить электроснабжение более 50 процентов отключенных потребителей. В том числе полностью были завершены восстановительные работы в Бабаюртовском и Буйнакском районах. К 16.15 мск энергоснабжение по основной сети 6-10 кВ в пострадавших районах восстановлено в полном объеме.

Среднее время восстановления электроснабжения составило 1 час 46 минут.

Энергетики продолжают дежурить в круглосуточном режиме, восстанавливая энергоснабжение по единичным локальным заявкам потребителей, и готовы реагировать на возникновение технологических нарушений на энергообъектах. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий. В аварийно-восстановительных работах участвовали и продолжают дежурить 52 аварийно-ремонтные бригады, 162 специалиста, 56 единиц спецтехники.

Энергоснабжение жителей Дагестана находится на особом контроле руководства холдинга "Россети" и "Россети Северный Кавказ". Для потребителей работают круглосуточная бесплатная горячая линия Группы Компаний "Россети": 8-800-220-0-220, а также портал светлаястрана.рф.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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