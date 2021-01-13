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13.01.2021 02:56
Рубрика: Происшествия

В Буйнакске 50 детей госпитализированы с признаками отравления

Количество детей, отравившихся в дагестанском Буйнакске, возросло до 50. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление. По данным регионального минздрава, пациенты начали поступать в детскую городскую больницу во вторник. Их возраст от двух до 13 лет.

СК проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей. По данным городских властей, причиной отравления могли стать подарочные наборы. Некоторые родители указывали на мандарины, другие - на сок. Среди возможных причин также названа вода.

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