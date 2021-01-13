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13.01.2021 21:19
Рубрика: Происшествия

Зараза из крана?

Более 70 детей слегли с отравлением в Дагестане
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Дагестан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Очередное ЧП, связанное с массовым отравлением, произошло в Буйнакске. Начиная с выходных, в больницу начали поступать горожане. В среду утром было госпитализировано уже более 70 человек, подавляющее большинство - дети.

По словам мэра Буйнакска Исламудина Нургудаева, дети могли отравиться новогодними подарочными наборами, в частности мандаринами. Однако некоторые горожане ставят под сомнение такой вариант. Есть и другая версия. Причиной отравления стала питьевая вода. Специалисты Роспотребнадзора изъяли ее пробы для исследования.

СК завел уголовное дело из-за массового отравления детей в Буйнакске

О том, что причиной эпидемии могла стать водопроводная вода, говорит такой факт. Еще летом жители Буйнакска жаловались на перебои с водой. По данным мэрии, это было связано с огромным числом незаконных врезок в водовод, сделанных жителями близлежащих сел для полива огородов. В них могли попасть канализационные стоки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Проверку также проводит прокуратура.

Непростая ситуация наблюдается и в Каспийске. После проливных дождей с середины ноября из кранов горожан начала течь грязная вода. Всего без качественного водоснабжения остались более 100 тысяч человек. Общественники и местные власти организовали по городу подвоз питьевой воды. За каждым водовозом выстраивалась огромная очередь. И это в городе, где располагается база Каспийской флотилии, а значительная часть населения работает на предприятиях оборонного комплекса. Сейчас в домах горожан вода стала чуть чище. Но ее все равно не рекомендуется употреблять для приготовления еды.

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