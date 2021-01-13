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13.01.2021 16:15

Мастера на все руки

Общественные организации помогают инвалидам в трудоустройстве
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 3(8354)
В Северной столице делается много, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья социализироваться, найти подходящую работу. Причем многое делается при поддержке властей города и помощи общественных организаций. Пример этому - мастерские Центра социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" и творческие реабилитационные мастерские "Монастырская слобода" (организаторы - Региональный общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам "Кедр" и Александро-Невская лавра). Здесь инвалиды (многие - с ментальными проблемами) официально трудоустроены, получают зарплату, для них организуют социально-досуговые мероприятия, им помогают психологи, социальные работники.

В "Мастер ОК" (учредитель - Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ") несколько мастерских: столярная, сувенирная, швейная, росписи по шелку. В столярной находятся деревообрабатывающие станки - на них работают подопечные под руководством мастера. Все изделия - эстетически безупречны и очень надежны.

В мастерской росписи по шелку (батика) ребята изготавливают палантины, шарфики, платки. Все красивое и современное. Ребята с удовольствием посвятят вас в тонкости технологии и расскажут, например, чем узелковый батик отличается от других видов батика. Оказывается, будущий шарфик скручивается, и через небольшие промежутки ткань перевязывается нитками. Далее идет окрашивание: для каждой части можно подобрать свой цвет. Затем шарфик развертывают и подсушивают феном.

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В специальном помещении - кухня. Готовят сами ребята, собирая деньги в складчину. Учат здесь не только готовить, но и планировать бюджет, делать покупки, выбирать свежие продукты.

Как рассказал Иван Граевский, директор "Мастер ОК", сейчас в штате 60 человек с инвалидностью. Они трудятся не только в мастерских, но и в бухгалтерии, администрации центра. Зарплаты различны и начинаются от МРОТа. Еще один проект предусматривает трудоустройство в открытую сеть, так называемое сопровождаемое трудоустройство. За основу взята американская модель, которую адаптировали под наши условия. На первом этапе желающий трудоустроиться беседует с психологом. Выясняется, насколько сильна мотивация, чего человек хочет и что может делать. Затем идет этап подготовки к конкретной работе, после чего следует трудоустройство. Для людей с особенностями развития отлично подходит незамысловатая монотонная работа, например копирование бумаг. Трудоустроенному помогают адаптироваться в новом коллективе, то есть отслеживают его дальнейшую судьбу. Такая программа максимально подготавливает инвалидов к жизни в социуме.

Мастерские "Монастырская слобода" (швейная, сувенирной куклы, керамическая, мозаичная) открыты в отремонтированных помещениях бывшего склада лавры. Здесь каждый находит работу по душе. Например, несколько девушек мастерят маленьких куколок в национальных костюмах. Другие создают огромные декоративные искусственные цветы (такими сейчас модно украшать интерьеры). Дело это тонкое: к пластиковой основе прикрепляются волнистые лепестки из декоративного материала. Чтобы лепесток пошел "волнами" и был как настоящий, требуется ювелирная глажка горячим утюгом.

- Пробовала шить, вязать, но поняла: не мое. А цветы - интересно и нисколько не однообразно. Сами цветы разные. Сейчас - ирисы, - пояснила одна из подопечных, Наталья. Если учесть, что у женщины деформирована одна рука, дело для нее оказывается не таким уж простым. Но выучилась и отлично справляется.

В керамической мастерской изготавливают различные панно, домики-подсвечники и прочие сувениры, в том числе для проведения мастер-классов в детских коллективах. Но гордость "Монастырской слободы" - мозаика, причем смальту изготавливают здесь же. Запущен новый проект "Святые града Петра". Мозаичные иконы, сделанные руками инвалидов, украсят монастырские корпуса. Сейчас близится к завершению работа по изготовлению большой иконы, на которой изображены святой благоверный князь Александр Невский и брат его Федор. Икону закончат к весне: ее установка будет приурочена к 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое вся страна отметит в этом году. Еще двое подопечных "Монастырской слободы" нашли себя в написании икон.

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По словам Александры Сердитовой, исполнительного директора "Кедра", в мастерских работают 56 человек. Зарплаты также соотносятся с МРОТом. Но учтем: многие подопечные - с крайне ограниченными возможностями здоровья, и это вообще отлично, что они могут заработать и такую сумму.

Мастерским постоянно помогает город, выделяя субсидии на различные цели. Огромным подспорьем (и это подтверждают в других аналогичных мастерских) стало изменение городского законодательства, позволяющего работодателям в счет квоты на трудоустройство людей с инвалидностью создавать рабочие места не на собственных площадках, а в других организациях. Число таких работодателей растет, что позволяет мастерским расширяться и брать на работу все новых людей с инвалидностью.

Знакомиться с петербургским опытом трудоустройства и социализации инвалидов приезжают из других регионов страны. Создание доступной среды, трудоустройство, социализация людей с ограниченными возможностями здоровья - одно из приоритетных направлений социальной помощи.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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