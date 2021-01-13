Калининградка избила пенсионера веником из-за замечания о собаках

Новости

Столицу накроет сильный снегопад 13:44
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж 13:41
В Испании 17 человек заразились коронавирусом после вакцинации 13:31
Стал известен сюжет сериала по "Властелину колец" 13:24
Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19 13:18
Бой Поветкин - Уайт состоится 6 марта 13:01
Живая сосна и перчатки: что забывали пассажиры подмосковных автобусов 12:59
Рубль признан самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака" 12:53
На МКАД появится новая развязка 12:50
Премьер Японии расширил действие режима ЧС из-за COVID-19 12:48
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати 12:46
"Аэрофлот" остановил продажу льготных дальневосточных билетов 12:44
ЦИК определил судьбу вакантных депутатских мандатов 12:40
Мишустин освободил Румянцева от должности замглавы Минприроды 12:39
Захватившего заложников в Пятигорске собираются отправить на лечение 12:37
Росстат оценил рост тарифов ЖКХ за 2020 год 12:35
В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин 12:28
Умерла постановщица фильмов ужасов Стэйси Тайтл 12:27
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты 12:20
В Мадриде выросли мусорные горы 12:12
Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов 12:07
Володин сообщил о депутате, который находится в реанимации из-за COVID-19 12:01
Умер актер из "Дальнобойщиков" Денис Карасев 12:01
Пик похолодания в столице придется на воскресенье 11:57
В 2021 году в Москве появится рекордное количество новых офисов 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 13:43
Рубрика: Происшествия

Калининградка избила пенсионера веником из-за замечания о собаках

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В Калининграде полиция завела уголовное дело на 24-летнюю местную жительницу, избившую веником соседа по дому.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, конфликт произошел из-за собак, которых молодая женщина с мужем завели в вольере на своем участке в Ленинградском районе областного центра.

В Петербурге две семьи подрались на детской площадке

64-летний мужчина, живущий в том же доме, сделал по этому поводу замечание, после чего соседка несколько раз ударила его веником по лицу. Пенсионер получил травмы и обратился в полицию.

После проверки участковых дознаватели ОМВД России по Ленинградскому району возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни