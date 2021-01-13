Калининградка избила пенсионера веником из-за замечания о собаках

В Калининграде полиция завела уголовное дело на 24-летнюю местную жительницу, избившую веником соседа по дому.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, конфликт произошел из-за собак, которых молодая женщина с мужем завели в вольере на своем участке в Ленинградском районе областного центра.

64-летний мужчина, живущий в том же доме, сделал по этому поводу замечание, после чего соседка несколько раз ударила его веником по лицу. Пенсионер получил травмы и обратился в полицию.

После проверки участковых дознаватели ОМВД России по Ленинградскому району возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".