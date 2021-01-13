Петербург и Ленинградская область решили совместно заняться проблемой дорог в садоводствах. Сейчас два субъекта готовят соглашение, определяющее порядок организации и проведения ремонтных работ, а также их софинансирования. Предполагается, что проблема будет решена за пять лет.

Подъездные пути к садоводствам чаще всего являются дорогами общего пользования, а вот проезды на территории СНТ относятся к имуществу садоводов. Однако большинство дачных массивов строились в советское время, полный пакет документов на них оформляли не всегда, поэтому часть дорог может быть просто бесхозяйной. При этом согласно 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" садоводы больше не могут тратить средства в случаях, если имущество не принадлежит СНТ.

Городские власти принимают во внимание, что большинство садоводов на территории Ленинградской области - жители Петербурга. Согласно официальным данным, в регионе расположено свыше трех тысяч садоводств, в течение дачного сезона в них проживает порядка 2,5 миллиона петербуржцев. В период пандемии, полагают в Смольном, такое рассредоточение граждан благотворно сказывается на общей ситуации, снижает нагрузку на социальную инфраструктуру города и систему здравоохранения. В то же время нельзя оставлять дачников - а большинство из них люди пенсионного возраста - без медицинской помощи, поэтому была запущена программа создания медицинских пунктов в садоводствах. Теперь на очереди приведение в порядок дорог.

Вообще, подобное соглашение два соседних региона пытаются заключить последние пять лет, с 2016 года.

А люди продолжают ездить по ямам. К садоводствам, которые находятся довольно близко от города, проехать в общем-то можно. Например, массив Дунай во Всеволожском районе, который насчитывает более десяти тысяч участков, вообще в привилегированном положении, так как сейчас вовсю идет ремонт и благоустройство Мурманского шоссе, а мимо садоводства проходит дорога регионального значения. Проблемным остается только отрезок около трехсот метров через железнодорожные пути, но автомобилисты с этим мирятся. А вот садоводы Трубникова Бора уже почти десять лет добиваются ремонта своей дороги. Но на карте ОНФ она по-прежнему отмечена красным цветом. А вообще, по данным Росстата за 2019 год, только 48,7 процента автомобильных дорог общего пользования в Ленобласти отвечают нормативным требованиям.

В областных садоводствах в течение дачного сезона проживает порядка 2,5 миллиона петербуржцев

Как отмечают в Управлении садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, составление карты будущих ремонтов дорог к садоводствам пока находится в начальной стадии. Все подготовительные процедуры займут несколько месяцев, а с учетом того, что бюджет следующего года в обоих регионах уже принят, активную фазу работ, скорее всего, стоит ожидать лишь в 2022 году.

- Сейчас мы разрабатываем критерии включения объектов в программу ремонта, одним из основных станет количество жителей, - рассказал ведущий специалист управления Роман Фролов. - В первом квартале 2021 года эта часть, а также процесс составления перечня первоочередных объектов будут завершены. Но разработка программы на пять лет - это огромная, серьезная работа.

Так что говорить об объемах финансирования ремонтов пока рано.