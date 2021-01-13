Полиция задержала петербуржца, укравшего древности из научного института

В Петербурге на Невском проспекте задержан мужчина, который в новогодние праздники обокрал хранилище Института РАН на Дворцовой площади и вынес оттуда ценностей на 5 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, были украдены 26 предметов. Они хранились в металлическом ящике в подвале.

Все 26 артефактов поступили в институт после археологических раскопок. Часть предметов обнаружена дома у подозреваемого.

Также найден фрагмент оттиска печать XII века. Он был украден из другого корпуса института на Васильевском острове. Цена этого артефакта может достигать восьми миллионов рублей.

О задержанном известно, что ему 23 года, он нигде не работает, проживает в Выборгском районе Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что молодой человек действовал не один. Сейчас полицейские устанавливают возможных соучастников краж.

Обнаруженные артефакты сотрудники полиции намерены в ближайшее время вернуть в институт.