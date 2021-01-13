В Норвегии вышел документальный сериал, снятый в Великом Новгороде

На норвежском телеканале NRK TV состоялась премьера документального сериала "Olav". Лента частично снималась в Великом Новгороде.

В качестве ведущих выступили норвежский киноактер, продюсер и сценарист Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в фэнтезийном сериале канала HBO "Игра престолов", и его супруга Гри Молвер. Сценарист и режиссер фильма - Кристиан Карлсен.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Новгородской области, съемки сериала проходили в ноябре 2019 года в Великом Новгороде: в Кремле, на территории Троицкого раскопа, в Софийском соборе, где покоятся мощи Ингигерды (святой Анны Новгородской). Создателей интересовала история любовного треугольника, в котором оказались новгородский князь Ярослав Мудрый, его жена Ирина, дочь короля Швеции, в девичестве Ингигерда, и норвежский король викингов Олаф.

В качестве экспертов выступили новгородские историки и археологи. Кандидат исторических наук, Почетный гражданин Новгородской области, писатель Виктор Смирнов рассказал норвежским кинематографистам, что связывает Новгород с Норвегией. Норвежский король викингов Олаф (впоследствии Святой Олаф) в 1027 году, когда потерпел поражение от датчан, нашел прибежище в Новгороде, у князя Ярослава Мудрого. Вторая жена князя Ирина - Ингигерда (после смерти святая Анна Новгородская), когда-то была невестой Олафа. Но ее отец из политических соображений отдал ее замуж за новгородского князя Ярослава Мудрого, которому скандинавские дружины помогали завоевывать киевский престол.

Олаф пробыл на Руси несколько месяцев и оставил здесь своего сына Магнуса. Ярослав Мудрый предлагал высокородному гостю княжить в России, но тот вернулся на родину, где погиб. После смерти Олаф был причислен к лику святых и стал почитаться как покровитель Норвегии. А его сын Магнус при помощи Ярослава Мудрого стал королем Норвегии.

В Новгороде в 12 веке была построена церковь святого Олафа, которая просуществовала до 14 века. В 2007 году на ее месте была обнаружена пломба с изображением святого Олафа. В скандинавских источниках эта церковь упоминается в саге о "Чудесном исцелении немого раба в церкви Св. Олафа в Хольмгарде" (предполагаемом Новгороде).

К слову

На сайте канала NRK TV представлены три эпизода сериала: "Викинг", "Король" и "Святой".