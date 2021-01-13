В Норвегии вышел документальный сериал, снятый в Великом Новгороде

Новости

Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом 15:47
Автор "Нормальных людей" Салли Руни выпустит новый роман осенью 15:46
TikTok вводит новые ограничения для подростков 15:44
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе 15:44
Сергей Нарышкин поздравил журналистов с Днем печати 15:43
Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу 15:30
В Москве скончалась известная художница Лидия Виноградова 15:18
Французский баскетболист и его девушка стали звездами TikTok 15:14
Вышел трейлер фантастической драмы с Сальмой Хаейк "Блаженство" 15:14
Ученый рассказал о быстрых мутациях вируса COVID-2019 15:00
Российского тревел-блогера задержали в Южном Судане 14:56
Россияне в январе смогут увидеть самую сложную для наблюдений планету 14:50
В Чили объяснили, почему запрет на живую музыку в барах остановит COVID-19 14:46
МЧС Москвы предупредило о сильной метели и ветре 14:45
Брюса Уиллиса выгнали из аптеки из-за отсутствия маски 14:45
Дмитрий Чернышенко поздравил СМИ с Днем печати 14:29
Госдума будет настаивать на расширении программы по поддержке регионов 14:21
На Кубани патологоанатома арестовали за кражи у покойных 14:10
Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову огласят 8 февраля 14:07
Столицу накроет сильный снегопад 13:44
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж 13:41
В Испании 17 человек заразились коронавирусом после вакцинации 13:31
Стал известен сюжет сериала по "Властелину колец" 13:24
Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19 13:18
Бой Поветкин - Уайт состоится 6 марта 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 15:04
Рубрика: Культура

В Норвегии вышел документальный сериал, снятый в Великом Новгороде

Текст: Светлана Мазурова (Великий Новгород)
На норвежском телеканале NRK TV состоялась премьера документального сериала "Olav". Лента частично снималась в Великом Новгороде.
Фото: Пресс-служба министерства культуры Новгородской области Фото: Пресс-служба министерства культуры Новгородской области
Фото: Пресс-служба министерства культуры Новгородской области

В качестве ведущих выступили норвежский киноактер, продюсер и сценарист Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в фэнтезийном сериале канала HBO "Игра престолов", и его супруга Гри Молвер. Сценарист и режиссер фильма - Кристиан Карлсен.

В Великом Новгороде пройдет фестиваль "Открытое искусство"

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Новгородской области, съемки сериала проходили в ноябре 2019 года в Великом Новгороде: в Кремле, на территории Троицкого раскопа, в Софийском соборе, где покоятся мощи Ингигерды (святой Анны Новгородской). Создателей интересовала история любовного треугольника, в котором оказались новгородский князь Ярослав Мудрый, его жена Ирина, дочь короля Швеции, в девичестве Ингигерда, и норвежский король викингов Олаф.

В качестве экспертов выступили новгородские историки и археологи. Кандидат исторических наук, Почетный гражданин Новгородской области, писатель Виктор Смирнов рассказал норвежским кинематографистам, что связывает Новгород с Норвегией. Норвежский король викингов Олаф (впоследствии Святой Олаф) в 1027 году, когда потерпел поражение от датчан, нашел прибежище в Новгороде, у князя Ярослава Мудрого. Вторая жена князя Ирина - Ингигерда (после смерти святая Анна Новгородская), когда-то была невестой Олафа. Но ее отец из политических соображений отдал ее замуж за новгородского князя Ярослава Мудрого, которому скандинавские дружины помогали завоевывать киевский престол.

Олаф пробыл на Руси несколько месяцев и оставил здесь своего сына Магнуса. Ярослав Мудрый предлагал высокородному гостю княжить в России, но тот вернулся на родину, где погиб. После смерти Олаф был причислен к лику святых и стал почитаться как покровитель Норвегии. А его сын Магнус при помощи Ярослава Мудрого стал королем Норвегии.

В Новгороде в 12 веке была построена церковь святого Олафа, которая просуществовала до 14 века. В 2007 году на ее месте была обнаружена пломба с изображением святого Олафа. В скандинавских источниках эта церковь упоминается в саге о "Чудесном исцелении немого раба в церкви Св. Олафа в Хольмгарде" (предполагаемом Новгороде).

К слову

На сайте канала NRK TV представлены три эпизода сериала: "Викинг", "Король" и "Святой".

В регионах Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

В Госдуме назвали цель процедуры импичмента в отношении Трампа
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ
Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж
Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Какие мультфильмы нужны современным детям
Каких книжных новинок ждать читателям в 2021 году