В парке "Рускеала" открыли первый в современной России паровозный круг

В Горном парке "Рускеала" в Карелии открыли первый построенный в современной России паровозный круг. Он позволяет развернуться паровозу ретропоезда "Рускеальский экспресс".

Как сообщили в пресс-службе парка, на новогодние каникулы в "Рускеалу" пустили дополнительный ретропоезд, так много было желающих побывать там.

Ретропоезд приходит в горный парк утром, уходит - вечером. Раньше для состава использовалось два паровоза. Из-за невозможности развернуться, один из них вел поезд в горный парк, второй по этим же путям - обратно.

"Рускеальский экспресс" запустили 1 июня 2019 года. Только за один год он перевез более 50 тысяч туристов.

Поезд пользуется большой популярностью. Он на паровозной тяге, декорирован под "Николаевский экспресс". Проводники одеты в историческую форму, в таком же стиле выполнен и интерьер вагонов и ресторана.