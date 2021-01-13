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13.01.2021 13:00
Рубрика: Власть

В Петербурге открылся Центр компетенций по формированию комфортной среды

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Северной столице открылся Центр компетенций по формированию комфортной городской среды. В нем будут разрабатываться проекты благоустройства общественных пространств, скверов, дворовых территорий. Причем наравне со специалистами принимать активное участие в разработках смогут сами горожане, сообщает администрация Петербурга.

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Ожидается, что Центр станет единой общегородской площадкой для обсуждения проектов в сфере благоустройства. Сюда будут приходить представители власти всех уровней - от городских структур до муниципальных, архитекторы, дизайнеры, специалисты садово-паркового хозяйства. Создана онлайн-платформа для взаимодействия с экспертами. Кроме того, в центре открыты исследовательская и производственная лаборатории, выставочная площадка.

Жители Петербурга смогут получить консультации специалистов, обсудить идеи и предложения, а также освоить азы экологической грамотности, садово-паркового искусства, дизайна городской среды.

Основная задача нового центра на этот год - разработка стратегии формирования комфортной городской среды до 2030 года.

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