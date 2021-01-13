Новый год приносит петербуржцам новые траты. Уже подорожал проезд в общественном транспорте, а летом горожан ждет традиционное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Корреспондент "РГ" посчитала, в какие суммы обойдутся горожанам новые правила.

Стоимость проезда в автобусах, трамваях, метро Северной столицы с Нового года увеличена почти на десять процентов. Правда, в Смольном заверили, что стоимость жетона метро в размере 60 рублей и проезд в наземном транспорте за 55 рублей - это "гостевой" тариф, рассчитанный на тех, кто не использует для оплаты многоразовые проездные билеты. Если для проезда в подземке пользоваться "Подорожником", цена одной поездки составит 41 рубль. С 1 января 2021 года вводится система фиксированной стоимости поездок по карте "Подорожник", накопительная скидка упразднена. При оплате "Единой картой петербуржца" проезд будет стоить 39 рублей, а больше всего смогут сэкономить пользователи смартфонов. При оплате с помощью карты "Мир", привязанной к мобильному устройству, тариф составит 36 рублей, а с помощью ЕКП - 33 рубля. Правда, по отзывам пользователей, эта система пока не работает. А вот когда к турникету прикладывается обычный пластиковый прямоугольник "Мир", с него "уходит" 44 рубля.

- Мне удобнее пользоваться "Подорожником", потому что его принимают к оплате не только в социальном транспорте, но и в маршрутках, - поясняет Валерия Чураева. - Хотя очень удобно, что в петербургском транспорте больше одного варианта бесконтактной оплаты - иногда выручает.

При этом петербуржцы отмечают, что в маршрутках цена проезда осталась прежней, 35-45 рублей. При оплате "Подорожником" поездка обойдется в 36 рублей, а вот все остальные варианты оплаты предусматривают только полный тариф, 55 рублей. И в этом случае маршрутки оказываются выгоднее.

- Очень много людей пользовались четырех- или пятидневным проездным, поэтому ждали социального транспорта, - рассказал Михаил Телехов. - А теперь я перестану брать суточные проездные, и на месяц не буду. И не только я... Все опять на маршрутки вернутся.

Вырастут в новом году и тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге. По традиции повышение произойдет с 1 июля, так как летом, без учета платы за отопление, оно не так заметно. В среднем сумма вырастет на 3,5 процента, больше всего подорожает электричество - на четыре процента. Так с 1 июля одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составит 4,98 рублей за киловатт-час, в домах с электроплитами - 3,73 рубля.

Холодное водоснабжение и водоотведение будут обходиться гражданам в 33,12 рубля (сейчас 32, 53), а горячая вода - в 112, 82 вместо 109,10 рубля за кубометр.

При этом плата за услуги ЖКХ подрастет только через полгода, а вот плата за капитальный ремонт многоквартирных домов в увеличенном размере будет указана уже в январских квитанциях. Минимальный размер взноса составит 11 - 12 рублей за квадратный метр, дешевле всего Смольный оценил кирпичные постройки после 1980 года без лифта - 11,06 рубля, дороже всего - дореволюционные дома с лифтом (12 рублей). При этом нет разницы, прошел дом капитальный ремонт или нет. Эти тарифы не окончательные, так как ТСЖ и ЖСК на общем собрании жильцов имеют право утвердить собственные расценки, но пользуются этим правом далеко не все. Например, в 14-этажном кирпичном доме Невского района постройки 1970-х годов тариф составит 11,50.

Пользоваться "Подорожником" удобно, потому что его принимают к оплате не только в социальном транспорте, но и в маршрутках. Вообще в петербургском транспорте несколько вариантов бесконтактной оплаты

- У нас небольшой дом, в нем меньше ста квартир, - поясняет петербурженка Наталья Шеврова, - и у нас отдельный счет на капремонт, а не "общий котел". Если мы хотим, чтобы наш дом 1974 года постройки простоял еще полвека, о нем надо заботиться как следует. Но за мою квартиру и так в плюс к квартплате придется платить 650 рублей в месяц, а пенсии сами знаете какие.

В Смольном подчеркивают, что в городе происходит "сдерживание роста тарифов". То есть повышения намного ниже, чем могли бы быть. При этом власти учитывают, что для наименее социально защищенных граждан и такой рост может быть существенным, поэтому семьи, расходы которых на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 14 процентов совокупного дохода, могут оформить субсидию на их оплату. Существует два варианта поддержки: выплата для льготных категорий граждан и компенсация для проживающих в домах, где произошел рост коммунальных платежей выше предельных индексов. Обязательное условие в обоих случаях - отсутствие задолженности по квартплате. При этом гражданам, имеющим право на предоставление материальной помощи от города на оплату услуг ЖКХ, выплаты будут продолжены в первом полугодии 2021 года в беззаявительном порядке, то есть автоматически.