В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин

В Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ задержали Александра Анохина. Он, по данным ведомства, входит в число лидеров уголовно-преступной среды.

Сам Анохин, как сообщает Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозревается в вымогательстве, которое осуществлялось группой лиц по предварительному сговору.

На группу Анохина силовики вышли в рамках расследования уголовного дела о вымогательствах и разбоях.

В момент визита сотрудников регионального управления ФСБ, Анохин был дома, сопротивления он не оказывал. В его квартире были изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.