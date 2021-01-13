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13.01.2021 12:28
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербуг)

В Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ задержали Александра Анохина. Он, по данным ведомства, входит в число лидеров уголовно-преступной среды.

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Сам Анохин, как сообщает Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозревается в вымогательстве, которое осуществлялось группой лиц по предварительному сговору.

На группу Анохина силовики вышли в рамках расследования уголовного дела о вымогательствах и разбоях.

В момент визита сотрудников регионального управления ФСБ, Анохин был дома, сопротивления он не оказывал. В его квартире были изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

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