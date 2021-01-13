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13.01.2021 18:39
Рубрика: Культура

Владимир Торопчин снимет мультсериал по сказке мурманского писателя

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

В Мурманской области состоялась презентация многосерийного мультипликационного фильма "Я жду Нюфоцея Бэч" в рамках литературного десанта "Арктикой Россия прирастать будет", в который вошли представители Союза писателей России. Участники презентации увидели первую серию мультфильма, которых будет девять. Все они созданы в 3D-формате и имеет оригинальное музыкальное оформление, сообщили в правительстве региона.

Фото: предоставлено Театром имени В.Ф. Комиссаржевской
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Фильм станет экранизацией философской детской сказки известного мурманского поэта и прозаика Николая Колычева "Нюфоцей Бэч" по оригинальной идее Александра Хмеля. Она повествует о мальчике Вите, в кармане у которого живет его друг - маленький человечек с по имени Нюфоцей Бэч, представляющий собой Витину глубинную сущность. Книга была издана в Москве и Мурманске и сразу полюбилась читателям.

Визуальный образ волшебного человечка создала мурманская художница Людмила Корепина. Музыку к мультсериалу написал поэт, композитор и лидер группы "Если" Станислав Бартенев. Режиссером-постановщиком мультфильма стал мультипликатор Владимир Торопчин, известный по анимационным фильмам "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Иван-царевич и Серый Волк", "Приключения в Изумрудном городе", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".

- Есть надежда, что в этом проекте будет много интересных персонажей, у каждого из которых собственная история, - отметил Владимир Торопчин. - Про многих из них вполне можно снимать отдельные серии, да и сам проект неисчерпаем, его можно делать всю жизнь.

По словам режиссера, вся работа над проектом ведется удаленно, и это создает большие сложности. Показывать аниматору, как должен вести себя герой, не составляет особого труда в личном общении, но объяснить это словами намного сложнее. Всего одна секунда экранного времени мультсериала может требовать работы в течение целого дня, а нередко и больше. Работа над второй серией мультсериала уже началась.

В регионах Культура Кино и ТВ Анимация Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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