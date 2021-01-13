Арктическое вторжение принесет в Крым аномальные морозы

МЧС опубликовало штормовое предупреждение о предстоящем сильном похолодании и аномальных морозах в Республике Крым.

До конца недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. После сегодняшнего потепления до плюс 12 градусов пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах образуется гололедица. Завтра, 14 января, в Симферополе будет не теплее плюс трех, 15 января - дневная температура ноль - минус два.

А с 16 по 20 января в связи со вторжением арктического холодного воздуха на полуострове прогнозируют аномально холодную погоду со средней суточной температурой воздуха на семь-восемь градусов ниже климатической нормы.

- Максимальные температуры воздуха составят пять-десять градусов мороза, минимальные - минус 10 - минус 15, - уточнили синоптики. - Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 метров в секунду.