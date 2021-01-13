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13.01.2021 16:02
Рубрика: Общество

В 2021 году 60 процентов крымчан вакцинируют от COVID-19

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

В 2021 году в Республике Крым планируется привить 60 процентов населения региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.

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- Успешное выполнение этой задачи необходимо для вклада в общую победу над новой коронавирусной инфекцией, - заявил замминистра здравоохранения Антон Лясковский, который сегодня также прошел вакцинацию препаратом "Гам-КОВИД-Вак". - Подчеркну, что вакцина абсолютно безопасна, эффективна и рекомендована медицинским сообществом для использования. Формирующийся после прививки иммунитет позволит защитить человека от заболевания и возможных осложнений.

Пока в Крыму вакцинируют медицинских работников. В частности, вакцину "Гам-КОВИД-Вак" сделали более чем 70-ти сотрудникам скорой помощи. Осложнений ни у кого из привитых не зафиксировано, у всех хорошее самочувствие.

Всего в Республику Крым поступило 3742 дозы вакцины. А до конца февраля ожидается до 84 тысяч доз препарата. Поступление новых партий позволит расширить список категорий прививаемых граждан.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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