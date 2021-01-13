В 2021 году 60 процентов крымчан вакцинируют от COVID-19

В 2021 году в Республике Крым планируется привить 60 процентов населения региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.

- Успешное выполнение этой задачи необходимо для вклада в общую победу над новой коронавирусной инфекцией, - заявил замминистра здравоохранения Антон Лясковский, который сегодня также прошел вакцинацию препаратом "Гам-КОВИД-Вак". - Подчеркну, что вакцина абсолютно безопасна, эффективна и рекомендована медицинским сообществом для использования. Формирующийся после прививки иммунитет позволит защитить человека от заболевания и возможных осложнений.

Пока в Крыму вакцинируют медицинских работников. В частности, вакцину "Гам-КОВИД-Вак" сделали более чем 70-ти сотрудникам скорой помощи. Осложнений ни у кого из привитых не зафиксировано, у всех хорошее самочувствие.

Всего в Республику Крым поступило 3742 дозы вакцины. А до конца февраля ожидается до 84 тысяч доз препарата. Поступление новых партий позволит расширить список категорий прививаемых граждан.