В Анапе ребенок получил в больнице кожные повреждения спины и рук

В Анапе следователи организовали проверку о получении ребенком кожных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"В средствах массовой информации опубликованы сведения о получении малолетним ребенком обширных кожных повреждений в области спины и рук в городской больнице Анапы, - говорится в сообщении. - По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка".

Кожные повреждения спины и рук у мальчика образовались во время нахождения на лечении в городской больнице Анапы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.