В больницах и поликлиниках Крыма откроют WhatsApp-приемные

Новости

В Подмосковье пассажир электрички погиб после посадки 11:18
На юге России все военные летчики привиты вакциной "Спутник-V" 11:17
Народный художник СССР Евгения Гатилова скончалась в Москве 11:16
Завершилась рождественская акция православной службы "Милосердие" 11:12
Британцев шокировали продуктовые наборы для малоимущих школьников 11:12
Первый энергоблок БелАЭС выведен на проектную мощность 11:08
Оперштаб: Еще 6870 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Названа причина опрокидывания автобуса на трассе М-4 "Дон" 11:04
Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус 10:57
Минюст готовит законопроект, дающий ведомству доступ к банковской тайне 10:48
В Госдуме призвали принять меры в связи с пожарами в домах престарелых 10:42
У главного тренера "Локомотива" Николича умер отец 10:35
В многоэтажке Красноярска сорвался лифт 10:33
МИД РФ: Москва не сомневается в успешной реализации "Северного потока-2" 10:29
Диагностические устройства московских больниц объединили в цифровую сеть 10:26
Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге 10:15
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил об уходе в отставку 10:12
На Урал пришли аномальные 40-градусные морозы 10:10
Названы лучшие для карьеры города России 10:04
Реактивный ударный дрон совершил первый полет в Китае 10:04
Число отравившихся в Буйнакске детей возросло до 71 10:00
Раймонд Паулс из-за возраста не сможет больше приезжать с концертами в РФ 09:52
Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу в РФ 09:49
В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за снегопада 09:47
Почему жители итальянского острова не заражаются коронавирусом 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
13.01.2021 10:31
Рубрика: Общество

В больницах и поликлиниках Крыма откроют WhatsApp-приемные

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Медицинские организации Крыма организуют свои WhatsApp-приемные и заведут страницы в соцсети Facebook для оперативной реакции на обращения людей. Об этом на заседании оперативного штаба для борьбы с коронавирусом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

- В каждой медицинской организации будет создана и полноценно функционировать официальная страница медицинской организации в социальной сети Facebook, - заверил министр и добавил, что медорганизации должны будут рассматривать и отвечать на обращения в течение трех часов.

Замглавы минздрава Крыма уволен за срыв работы "горячей линии"

Он пояснил, что WhatsApp-приемные крымских медицинских учреждений будут работать по такому же принципу, как и его собственная. Поликлиникам при этом дано указание развести потоки предположительно больных коронавирусом, пациентов с другими заболеваниями, а также людей, обращающихся для получением справок и больничных листов.

Кроме того, минздрав республики откроет "горячую линию" для рассмотрения вопросов, связанных с льготным лекарственным обеспечением.

WhatsApp-приемная министра здравоохранения РК начала работать с 24 ноября 2020 года. Набрав номер +7(978)211-03-00, пациенты могут обратиться по всем без исключения вопросам оказания медицинской помощи и получения медицинских услуг. Изложив суть проблемы, надо оставить свои данные - фамилию, имя и отчество, место проживания и мобильный телефон для связи.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года
Козак оценил итоги переговоров "нормандской четверки"
ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностью
YouTube на неделю заморозил аккаунт Трампа и запретил загружать новые видео
Перечислены симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы