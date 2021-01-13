В больницах и поликлиниках Крыма откроют WhatsApp-приемные

Медицинские организации Крыма организуют свои WhatsApp-приемные и заведут страницы в соцсети Facebook для оперативной реакции на обращения людей. Об этом на заседании оперативного штаба для борьбы с коронавирусом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

- В каждой медицинской организации будет создана и полноценно функционировать официальная страница медицинской организации в социальной сети Facebook, - заверил министр и добавил, что медорганизации должны будут рассматривать и отвечать на обращения в течение трех часов.

Он пояснил, что WhatsApp-приемные крымских медицинских учреждений будут работать по такому же принципу, как и его собственная. Поликлиникам при этом дано указание развести потоки предположительно больных коронавирусом, пациентов с другими заболеваниями, а также людей, обращающихся для получением справок и больничных листов.

Кроме того, минздрав республики откроет "горячую линию" для рассмотрения вопросов, связанных с льготным лекарственным обеспечением.

WhatsApp-приемная министра здравоохранения РК начала работать с 24 ноября 2020 года. Набрав номер +7(978)211-03-00, пациенты могут обратиться по всем без исключения вопросам оказания медицинской помощи и получения медицинских услуг. Изложив суть проблемы, надо оставить свои данные - фамилию, имя и отчество, место проживания и мобильный телефон для связи.