В Крыму продлили срок оформления детских транспортных карт

В Республике Крым до 1 апреля 2021 года продлен срок оформления детских банковских карт для оплаты проезда в общественном транспорте. И до этого времени дети смогут платить за проезд наличными по старому тарифу - то есть 17 рублей. Об этом заявил вице-премьер Совета министров РК Евгений Кабанов.

После введения дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте полуострова стоимость поездки с 1 января 2021 года повысилась с 17 до 22 рублей при оплате наличными и осталась прежней для владельцев бесконтактных банковских карт. Но не все родители успели посетить банки и оформить для школьников "детские карты". По данным банка, пока выдано более 40 тысяч бесконтактных карт "МИР".

- Часть родителей не успели получить эти карточки, - констатировал вице-премьер Евгений Кабанов. - Поэтому глава республики решил именно для школьников продлить на три месяца, то есть до 1 апреля, действие тарифа 17 рублей независимо от того, рассчитываются они картой или наличкой. Родителям, чьи дети ездят на общественном транспорте в школу, надо прийти в банк и потратить буквально 25-30 минут на оформление карты.

Для детей с 6 до 18 лет родитель или законный опекун может оформить карту без присутствия ребенка: для этого необходимо предоставить свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка. После выпуска детская карта будет привязана к уже имеющейся родительской. При этом родители даже не должны утруждать себя перечислением денег с карты на карту: надо будет всего лишь установить на "взрослой" карте сумму, доступную ребенку для оплаты проезда в течение суток или месяца. Если лимитированной суммы окажется недостаточно, она может быть повышена в любой момент.

В то же время, по словам вице-премьера, введение дифференцированного тарифа в общественном транспорте уже за первую декаду января позволило вывести из теневого оборота миллионы рублей.

- Система валидации заработала с 1 января, - подчеркнул Кабанов. - Она даст нам возможность вести более жесткий контроль за нашими перевозчиками, за пассажиропотоком в городском общественном и межмуниципальном транспорте. Дифференцированный тариф с 1 января также введен для большей прозрачности финансовых потоков отрасли. По статистике первых 10 дней мы видим, что этот шаг уже дал свой положительный эффект.

В то же время Кабанов предупредил о разрыве отношений тех перевозчиков и их водителей, которые отключают валидаторы, чтобы продолжать собирать деньги с пассажиров наличными, пусть и на пять рублей меньше.

- Все валидаторы в общественном транспорте сразу сломаться не могут,- считает Кабанов. - Водитель просто лукавит. Один валидатор висит на турникете в салоне, второй есть у водителя в кабине. Невозможно, чтобы два валидатора сразу вышли из строя, это просто недобросовестные перевозчики. В отношении таких перевозчиков будет ставиться вопрос о прекращении их маршрутной карты.