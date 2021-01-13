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13.01.2021 17:13
Рубрика: Происшествия

В Крыму завели дело о смерти девушки после операции

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту смерти в Центральной районной больнице Черноморского района 16-летней пациентки.

В Крыму СК возбудил дело по факту смерти двухлетней девочки от пневмонии

По словам родственников, девушка обратилась к врачам 7 января с жалобами на острые боли в животе и рвотные порывы. Но врачи ЦРБ после проведенных анализов никаких тревожных симптомов не увидели и серьезных патологий не диагностировали. А прописанные медиками три лекарства не улучшили состояние больной, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ.

Врач частной клиники заподозрил у больной пищевое отравление и выбрал новую тактику лечения. Но через несколько дней, 11 января, девушка потеряла сознание. Вновь проведя осмотр по поручению заведующего отделением, врачи взяли на анализ кровь и мочу, а также провели УЗИ и рентген-обследование. Новый вердикт врачей - "необходима срочная операция из-за непроходимости кишечника". После операции девушка в сознание больше не приходила.

- Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация, представляющая интерес для следствия, - пояснили "РГ" следователи. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и события, предшествующие трагедии. Расследование дела находится на контроле руководства ГСУ.

Свою проверку по факту смерти девушки проведет и руководство Центральной районной больницы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Халатность врачей

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