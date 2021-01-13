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13.01.2021 18:47
Рубрика: Происшествия

В Волгограде заподозрили во взятках двух федеральных чиновников

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении главного судебного пристава региона, а также руководителя территориального управления Росимущества.

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Как сообщает пресс-служба областного управления СКР, основанием для этого послужили результаты оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России и полиции.

Высокопоставленных чиновников подозревают в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера и в посредничестве во взяточничестве.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств возможной противоправной деятельности. Подозреваемых не задерживали, в отношении их не назначали мер пресечения.

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