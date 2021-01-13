Волгоградскую область накрыл мощный снегопад

Сильная метель в Волгоградской области сделала затруднительным передвижение транспорта. Региональное управление МЧС призвало жителей по возможности не пользоваться личными автомобилями и отказаться от дальних поездок.

Как информирует пресс-служба администрации области, на межмуниципальных направлениях к работе привлечено 52 единицы техники. Дорожники обрабатывают автомагистрали противогололедными реагентами.

Дежурство на трассах для ликвидации последствий непогоды осуществляет 88 единиц техники, движение обеспечено по всем направлениям. Мониторинг обстановки осуществляется в круглосуточном режиме. В случае резкого ухудшения погодных условий к работе на региональных направлениях может быть привлечено 500 единиц различной техники, еще 184 единицы транспорта - в распоряжении подрядчиков на федеральных участках трасс.

По данным пресс-службы мэрии Волгограда, дорожно-коммунальные службы увеличили группировку снегоуборочной спецтехники до 101 единицы. В очистке проезжей части и тротуаров занято 67 комбинированных дорожных машин, а также автогрейдеры, трактора-щетки, погрузчики и самосвалы.

Как отметили в пресс-службе администрации Волжского, во втором по численности населения городе региона коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Сегодня дороги города убирают от снега семь дорожных комбинированных машин, 11 тракторов, а также 43 рабочих. Дороги обрабатывают пескосоляной смесью и бишофитом.

Согласно информации синоптиков, к 15:00 высота снежного покрова составит около 12 сантиметров. До конца дня, а также ночью и утром 14 января в области ожидается гололедица, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с усилением ветра до 17-22 метров в секунду, в отдельных районах очень сильный снег.