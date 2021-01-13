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13.01.2021 10:10
Рубрика: Общество

На Урал пришли аномальные 40-градусные морозы

Текст: Михаил Пинкус (УрФО)

Сильные морозы прогнозируются в ряде регионов Урала в среду и четверг. Спасатели просят автомобилистов воздержаться от дальних поездок, а горожан лишний раз не выходить из дома. Об этом жителей предупредили управления МЧС по Челябинской, Тюменской и Свердловской областям.

По данным Челябинского ЦГМС утром 13 января, ночью и утром 14 января на Южном Урале ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов. В Тюменской области 13-14 января ночные температуры будут падать до минус 29-34 градусов, а местами - до минус 39 градусов по Цельсию. В Свердловской области сообщается о понижении температуры до минус 30 градусов по Цельсию.

Фото: iStock
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В школах многих городов Урала из-за аномальных холодов сегодня полностью или частично отменены занятия.

Так, в Челябинске 13 января получили выходной 1-7 классы обеих смен, в Магнитогорске - полностью отменены занятия в первую смену. Учащиеся начальной школы получили выходной в Озерске, Копейске, Кыштыме, Коркино и некоторых других населенных пунктах региона.

В Тюмени отменены занятия для учащихся 1-9 класса второй смены, а в Кургане - с 1 по 7 классы второй смены. В Ханты-Мансийске выходной получили младшие классы первой смены: в городе сегодня утром температура воздуха понизилась до 27,6 градуса по Цельсию.

В части школ Екатеринбурга родителям предложили самостоятельно принять решение об обучении ребенка. В случае, если ребенка решили оставить дома, необходимо написать заявление.

- Всем гражданам необходимо строго следовать рекомендациям экстренных служб и не подвергать себя риску, отправляясь из дома в условиях непогоды, - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. - В первую очередь, это касается любителей зимней рыбалки и туристических походов, а вместе с ними - и отправляющихся за город автомобилистов.

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